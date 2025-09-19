< sekcia Regióny
Polícia rieši útok na bankomat v Piešťanoch, experti hľadajú stopy
Policajti momentálne vykonávajú vo veci potrebné prvotné úkony, na základe ktorých bude stanovená právna kvalifikácia skutku.
Autor TASR
Piešťany 19. septembra (TASR) - Polícia aktuálne zasahuje pri poškodenom bankomate v meste Piešťany. Nachádza sa pri jednej z tamojších prevádzok, ktorej vstupné dvere boli útokom páchateľov zničené. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Krátko po 2.30 h ráno prijala polícia oznámenie, ktoré následne preverila a potvrdila. „Polícia okolie bezprostredne uzavrela. Na miesto bol privolaný vyšetrovateľ, ako aj experti z Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru v Bratislave. Tí v súčasnosti vykonávajú obhliadku miesta činu a zaisťujú stopy,“ priblížila.
Policajti momentálne vykonávajú vo veci potrebné prvotné úkony, na základe ktorých bude stanovená právna kvalifikácia skutku. „Po páchateľoch intenzívne pátrame a preverujeme všetky informácie. Bližšie informácie nie je možné zatiaľ poskytnúť. Tie poskytneme hneď, ako to situácia vo vyšetrovaní dovolí,“ uviedla polícia.
K poškodeniu bankomatu prišlo aj v obci Madunice v okrese Piešťany 16. septembra, keď policajti taktiež prijali oznámenie krátko po 2.00 h ráno.
Krátko po 2.30 h ráno prijala polícia oznámenie, ktoré následne preverila a potvrdila. „Polícia okolie bezprostredne uzavrela. Na miesto bol privolaný vyšetrovateľ, ako aj experti z Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru v Bratislave. Tí v súčasnosti vykonávajú obhliadku miesta činu a zaisťujú stopy,“ priblížila.
Policajti momentálne vykonávajú vo veci potrebné prvotné úkony, na základe ktorých bude stanovená právna kvalifikácia skutku. „Po páchateľoch intenzívne pátrame a preverujeme všetky informácie. Bližšie informácie nie je možné zatiaľ poskytnúť. Tie poskytneme hneď, ako to situácia vo vyšetrovaní dovolí,“ uviedla polícia.
K poškodeniu bankomatu prišlo aj v obci Madunice v okrese Piešťany 16. septembra, keď policajti taktiež prijali oznámenie krátko po 2.00 h ráno.