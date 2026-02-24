< sekcia Regióny
Polícia rieši v okrese Trebišov prípady cyklistov pod vplyvom alkoholu
Cyklista je podľa polície plnohodnotným účastníkom cestnej premávky a vzťahujú sa na neho zákonné povinnosti.
Autor TASR
Košice 24. februára (TASR) - Policajti v Košickom kraji evidovali v roku 2025 celkovo 61 prípadov cyklistov, u ktorých zistili požitie alkoholu. V uplynulých dňoch riešili ďalšie prípady v okrese Trebišov, v obciach Boťany a Malé Trakany, kde dychové skúšky u cyklistov preukázali hodnoty 0,56 promile a v druhom prípade 1,63 promile. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová.
„Upozorňujeme, že tolerancia alkoholu pre cyklistov, ktorí jazdia v obci alebo po cyklistickej cestičke, je maximálne do 0,24 mg/l, teda do 0,5 promile. Vyššie hodnoty sú porušením zákona. Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov,“ uviedla hovorkyňa.
Cyklista je podľa polície plnohodnotným účastníkom cestnej premávky a vzťahujú sa na neho zákonné povinnosti. Za jazdu pod vplyvom alkoholu môže byť uložená pokuta do 650 eur, v správnom konaní sa pohybuje od 150 do 800 eur. Ak cyklista spôsobí dopravnú nehodu v stave vylučujúcom spôsobilosť, teda nad jedno promile alkoholu, môže sa dopustiť aj trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Polícia apeluje na cyklistov, aby dbali na svoju bezpečnosť aj bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.
