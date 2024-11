PODVOD NA SENIORKE: „Šéfovi“ ropnej plošiny poslala vyše 400 tisíc eur

Bratislava 12. novembra (TASR) - Bratislavskí policajti sa zaoberajú vyšetrovaním viacerých podvodov. V jednom z prípadov prišla seniorka o vyše 400.000 eur. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



Prípad, keď seniorka prišla o 404.795 eur, rieši bratislavská krajská kriminálka. Peniaze mala poslať po nadviazaní kontaktu a dlhodobej komunikácii s neznámym "šéfom vrtnej plošiny" prostredníctvom bankových účtov či bitcoinu.



Polícia sa zaoberá aj prípadom, keď muž pre podvod s aplikáciou na zarobenie peňazí prišiel o takmer 10.000 eur. Rieši tiež podvod s investovaním do bitcoinu, pri ktorom sa poškodený dostal na účte do mínusu 3700 eur. Vyšetruje aj podvod pri predaji tovaru cez internetový bazár.



Policajti preto opätovne apelovali na obozretnosť. "Buďte obozretní, nedôverujte neznámym osobám, ktoré vás telefonicky alebo elektronickou formou kontaktujú a tlačia vás do úkonov, ktoré nie sú podľa vás v poriadku," dodala hovorkyňa.