< sekcia Regióny
INCIDENTY V OBCHODOCH: Išlo o verbálne či fyzické napadnutia
Prvý prípad sa stal v nedeľu (26. 10.) po 17.00 h. Sedemnásťročná tínedžerka sa pokúsila odísť z predajne bez zaplatenia.
Autor TASR
Michalovce 29. októbra (TASR) - Dva incidenty v priebehu troch dní riešila polícia v predajniach jedného z obchodných reťazcov v Michalovciach. V oboch prípadoch išlo o fyzické alebo verbálne napadnutie, v jednom z nich už bolo vznesené obvinenie aj návrh na väzbu. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.
Prvý prípad sa stal v nedeľu (26. 10.) po 17.00 h. Sedemnásťročná tínedžerka sa pokúsila odísť z predajne bez zaplatenia. Pracovníčka SBS ju zastavila za pokladňou, no vznikol konflikt a fyzický kontakt. Podozrivá sa vytrhla a z miesta ušla. Polícia ju podľa hovorkyne vypátrala na základe kamerových záznamov. Po zadržaní a vykonaní úkonov bola prepustená.
Pracovníčka SBS utrpela zranenia s predpokladanou dĺžkou liečenia 42 dní. Prípad polícia vyšetruje ako trestný čin ublíženia na zdraví. „Do trestného konania pribrali aj znalca z odboru zdravotníctva - chirurgie a podľa výsledkov znaleckého posudku v súvislosti so zraneniami, ktoré utrpela pracovníčka strážnej služby, bude rozhodnuté o ďalšom postupe vo veci,“ uviedla hovorkyňa.
Druhý incident sa stal v utorok (28. 10.) okolo 19.00 h na inej pobočke reťazca. Pred obchodom sa pohádal 32-ročný muž s neznámym útočníkom, ktorý mu nadával a vyhrážal sa nožom. Muž sa utiekol skryť do predajne. „Vykrikujúca osoba ostala stáť pred dverami obchodu, a keď okolo nej prechádzal 21-ročný muž, skríkla na neho, aby sa nepozeral, lebo ho s nožom rozreže,“ doplnila Ivanová s tým, že aj tento muž sa v obave o svoj život a zdravie presunul do interiéru obchodného centra. Útočník, 50-ročný muž, vstúpil do predajne, pristúpil k obom mužom a jedného z nich schmatol za bundu. Ten vytiahol z vrecka neznámy ostrý predmet. Podozrivý následne ušiel, no polícia ho zadržala. Dychová skúška ukázala 1,63 promile alkoholu.
Muž čelí obvineniu z prečinu nebezpečného vyhrážania v jednočinnom súbehu s prečinom výtržníctva. Keďže je v podmienke za inú trestnú činnosť, spracovali návrh na jeho vzatie do vyšetrovacej väzby. „Nielen tieto prípady ukazujú, že aj tejto oblasti je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Že nám nie je ľahostajná bezpečnosť nakupujúcich ani personálu v obchode,“ uviedla Ivanová.
Prvý prípad sa stal v nedeľu (26. 10.) po 17.00 h. Sedemnásťročná tínedžerka sa pokúsila odísť z predajne bez zaplatenia. Pracovníčka SBS ju zastavila za pokladňou, no vznikol konflikt a fyzický kontakt. Podozrivá sa vytrhla a z miesta ušla. Polícia ju podľa hovorkyne vypátrala na základe kamerových záznamov. Po zadržaní a vykonaní úkonov bola prepustená.
Pracovníčka SBS utrpela zranenia s predpokladanou dĺžkou liečenia 42 dní. Prípad polícia vyšetruje ako trestný čin ublíženia na zdraví. „Do trestného konania pribrali aj znalca z odboru zdravotníctva - chirurgie a podľa výsledkov znaleckého posudku v súvislosti so zraneniami, ktoré utrpela pracovníčka strážnej služby, bude rozhodnuté o ďalšom postupe vo veci,“ uviedla hovorkyňa.
Druhý incident sa stal v utorok (28. 10.) okolo 19.00 h na inej pobočke reťazca. Pred obchodom sa pohádal 32-ročný muž s neznámym útočníkom, ktorý mu nadával a vyhrážal sa nožom. Muž sa utiekol skryť do predajne. „Vykrikujúca osoba ostala stáť pred dverami obchodu, a keď okolo nej prechádzal 21-ročný muž, skríkla na neho, aby sa nepozeral, lebo ho s nožom rozreže,“ doplnila Ivanová s tým, že aj tento muž sa v obave o svoj život a zdravie presunul do interiéru obchodného centra. Útočník, 50-ročný muž, vstúpil do predajne, pristúpil k obom mužom a jedného z nich schmatol za bundu. Ten vytiahol z vrecka neznámy ostrý predmet. Podozrivý následne ušiel, no polícia ho zadržala. Dychová skúška ukázala 1,63 promile alkoholu.
Muž čelí obvineniu z prečinu nebezpečného vyhrážania v jednočinnom súbehu s prečinom výtržníctva. Keďže je v podmienke za inú trestnú činnosť, spracovali návrh na jeho vzatie do vyšetrovacej väzby. „Nielen tieto prípady ukazujú, že aj tejto oblasti je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Že nám nie je ľahostajná bezpečnosť nakupujúcich ani personálu v obchode,“ uviedla Ivanová.