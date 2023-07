NEHODA V HOLÍČI: Kamión zrazil cyklistu na kruhovom objazde

Holíč 19. júla (TASR) - Policajti riešili v utorok (18. 7.) dopravnú nehodu na kruhovom objazde v meste Holíč, kde kamión narazil do 53-ročného cyklistu. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Mária Linkešová.



Policajti na mieste preverili priebeh nehody. "Podľa prvotných informácií išlo s najväčšou pravdepodobnosťou o chybu na strane vodiča kamióna. Ten vošiel do kruhového objazdu a nedal prednosť cyklistovi, ktorý kruhovým objazdom už prechádzal," uviedla Linkešová.



Muž skončil po náraze na zemi a so zranením ruky ho previezli záchranári do nemocnice. "Policajti podrobili po nehode oboch vodičov dychovým skúškam na alkohol a v oboch prípadoch boli výsledky negatívne. Vodiča, ktorý nehodu zavinil, budú riešiť policajti v správnom konaní," doplnila krajská policajná hovorkyňa.