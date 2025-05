Polícia riešila niekoľko dopravných nehôd motocyklistov

Trnava 26. mája (TASR) - Polícia riešila počas uplynulého víkendu niekoľko dopravných nehôd motocyklistov. Išlo o zrážku s lesnou zverou, náraz do plota, ale aj o vzájomnú zrážku dvoch motorkárov. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Pri obci Mokrý Háj v smere do Skalice v sobotu (24. 5.) mala náhle vyskočiť do dráhy 34-ročnému motocyklistovi lesná zver. „Muž si pri páde poranil ruku a do opatery si ho museli prevziať privolaní záchranári. Policajti muža podrobili dychovej skúške, ktorá mala negatívny výsledok,“ priblížili z polície.



Počas soboty zasahovali policajti aj v obci Vieska v okrese Dunajská Streda, kde mal motocyklista aj so spolujazdcom naraziť do plota. „Na mieste alkohol u vodiča policajti nepotvrdili a pri udalosti sa ani nikto nezranil. Polícia preto vec eviduje ako škodovú udalosť,“ doplnila polícia.



V Piešťanoch sa v nedeľu (25. 5.) popoludní stali dve dopravné nehody na horskom priechode Havran. Pri jednej z nich motorkár narazil do auta idúceho pred ním a následne odišiel z miesta činu preč. „Krátko na to sa mali na tom istom mieste zraziť ďalší dvaja mladí motocyklisti, 19-ročný motorkár pravdepodobne nedodržal bezpečnú vzdialenosť,“ uviedla polícia s tým, že druhý 31-ročný motorkár sa pri udalosti zranil. Dychovým skúškam boli podrobení obaja motorkári aj vodič auta, všetky boli negatívne.



Policajti súčasne apelujú na vodičov motocyklov, aby pri jazde vždy dodržiavali základné bezpečnostné pravidlá a neriskovali. „Vodičom áut zas pripomíname, že na cestách nie sú sami a po zime by mali počítať so zvýšeným pohybom aj iných účastníkov cestnej premávky, či už ide o motorkárov, cyklistov, alebo chodcov,“ dodali.