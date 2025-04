Polícia riešila päť prípadov, keď vinník ušiel z miesta nehody

Trnava 9. apríla (TASR) - Dopravní policajti v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) riešili počas utorka (8. 4.) päť „ťukancov“, pri ktorých vinník z miesta odišiel bez toho, aby si splnil svoju zákonnú povinnosť. Trnavská krajská polícia na sociálnej sieti ozrejmila, že v týchto prípadoch nejde o škodové udalosti, ale o dopravné nehody.



Neznámy vodič poškodil na odstavenom vozidle v obci Veľké Úľany v okrese Galanta spätné zrkadlo. V Trnave na Východnej ulici riešili policajti v ranných hodinách poškodenie stĺpikov zábrany vjazdu na parkovisko a poobede na Šrobárovej ulici sa neznámy vodič pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla, následkom čoho narazil prednou časťou auta do pred ním stojaceho vozidla.



Na Podzámskej ulici v Hlohovci si zas našla poškodený predný nárazník na svojom aute 64-ročná vodička. Neznáma vodička nedala prednosť chodkyni na priechode pre chodcov v Piešťanoch na ulici Pod Párovcami. „Táto síce zastavila a odviezla chodkyňu domov, ale neposkytla jej žiadne svoje údaje ani kontakt. Zrazená žena musela neskôr vyhľadať zdravotnú pomoc,“ spresnila polícia.



Vo všetkých prípadoch si vinníci nesplnili povinnosti účastníka dopravnej nehody, čo je priťažujúca okolnosť v prípade ich vypátrania. „Vodičovi, ktorý takúto nehodu zavinil, a navyše z miesta nehody ušiel, hrozí v správnom konaní sankcia vo výške až do 1000 eur, v závažnejšom prípade až do 1300 eur, okrem pokuty navyše aj zákaz činnosti viesť motorové vozidlá,“ doplnili policajti.