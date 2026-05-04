< sekcia Regióny
Nehody a opití šoféri: Polícia v Trnavskom kraji mala plné ruky práce
Dvadsaťštyriročný vodič nafúkal v obci Pata 2,17 promile alkoholu, 40-ročný vodič v Gbeloch mal viac ako tri promile.
Autor TASR
Trnava 4. mája (TASR) - Polícia riešila počas predĺženého víkendu na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) dopravné nehody, alkohol za volantom i šoférovanie napriek uloženému zákazu. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.
Dvadsaťštyriročný vodič nafúkal v obci Pata 2,17 promile alkoholu, 40-ročný vodič v Gbeloch mal viac ako tri promile. „Obaja skončili v cele policajného zaistenia a čelia obvineniu za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ spresnili policajti.
Prichytili aj troch vodičov, ktorí jazdili napriek tomu, že mali uložený zákaz viesť motorové vozidlá. Čelia obvineniu z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Počas víkendu policajti dokumentovali aj viacero dopravných nehôd.
Išlo napríklad o nehodu 25-ročného motocyklistu, ktorý medzi Malženicami a Jaslovskými Bohunicami nezvládol riadenie, zranil seba aj spolujazdkyňu. Jedenásťročný chlapec zas na kolobežke nedal prednosť autu v obci Tekoľdany v okrese Hlohovec a skončil v nemocnici.
Starší vodič v Trnave pod vplyvom alkoholu narazil na parkovisku do zaparkovaného auta. Mladá motocyklistka na ceste z obce Ratnovce smerom na Havran prešla v zákrute do protismeru a zrazila sa s vozidlom, utrpela zranenia.
Štyridsaťdeväťročný motocyklista bez vodičského oprávnenia v Zemianskych Sadoch spadol a zranil aj svoju spolujazdkyňu a chodkyňu, do ktorej narazila motorka. V Šaštíne-Strážach 39-ročný vodič nedal na križovatke prednosť motocyklistovi, ktorý utrpel zranenia.
Dvadsaťštyriročný vodič nafúkal v obci Pata 2,17 promile alkoholu, 40-ročný vodič v Gbeloch mal viac ako tri promile. „Obaja skončili v cele policajného zaistenia a čelia obvineniu za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ spresnili policajti.
Prichytili aj troch vodičov, ktorí jazdili napriek tomu, že mali uložený zákaz viesť motorové vozidlá. Čelia obvineniu z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Počas víkendu policajti dokumentovali aj viacero dopravných nehôd.
Išlo napríklad o nehodu 25-ročného motocyklistu, ktorý medzi Malženicami a Jaslovskými Bohunicami nezvládol riadenie, zranil seba aj spolujazdkyňu. Jedenásťročný chlapec zas na kolobežke nedal prednosť autu v obci Tekoľdany v okrese Hlohovec a skončil v nemocnici.
Starší vodič v Trnave pod vplyvom alkoholu narazil na parkovisku do zaparkovaného auta. Mladá motocyklistka na ceste z obce Ratnovce smerom na Havran prešla v zákrute do protismeru a zrazila sa s vozidlom, utrpela zranenia.
Štyridsaťdeväťročný motocyklista bez vodičského oprávnenia v Zemianskych Sadoch spadol a zranil aj svoju spolujazdkyňu a chodkyňu, do ktorej narazila motorka. V Šaštíne-Strážach 39-ročný vodič nedal na križovatke prednosť motocyklistovi, ktorý utrpel zranenia.