Polícia riešila podozrenie na alkohol u podpredsedu okrskovej komisie

Prešov 8. júna (TASR) - V Spišskej Teplici v okrese Poprad podpredseda okrskovej volebnej komisie podľa ďalších členov vykazoval známky požitia alkoholu. Do jednej z okrskových volebných miestností preto popoludní privolali policajnú hliadku. Ako TASR informovala Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru, podpredseda komisie dychovú skúšku odmietol.



"Následne na vyzvanie predsedu volebnej komisie volebnú miestnosť opustil. Vec bola zadokumentovaná ako priestupok proti poriadku v správe," uviedla Hrabovská s tým, že k narušeniu priebehu volieb v tomto prípade nedošlo.



V Prešovskom kraji prebiehajú voľby do Európskeho parlamentu bez narušení či výrazných problémov. Pre TASR to potvrdili jednotlivé okresné volebné komisie (OVK).



OVK Poprad okrem podnetu na podozrenie z požitia alkoholických nápojov u člena volebnej komisie v Spišskej Teplici zaznamenala dopyt voličov po informáciách o miestach, kde môžu voliť, uviedol zapisovateľ Maroš Baranec. "Počas dňa sme boli na 33 kontrolách v okrskoch, zaujímali sme sa aj o priebežnú účasť," doplnil s tým, že kontroly prebehli aj v okrese Levoča.



Predseda OVK Kežmarok Karol Gurka pre TASR uviedol, že zo 69 volebných okrskov členovia OVK navštívili 50 a niektorí členovia sú stále na kontrolách. "Sme pripravení riešiť podnety či pomáhať, zatiaľ sme nemuseli. V jednom prípade sa volič pokúšal voliť s odfoteným občianskym preukazom, ale vyriešili to na okrsku rýchlo," doplnil.



Zapisovateľ OVK Stará Ľubovňa so 61 okrskami Peter Lompart zhodnotil, že riešili len bežnú operatívu. OVK Bardejov eviduje bezproblémový priebeh vo všetkých 116 okrskoch, potvrdila zapisovateľka Galina Lacová Ščerbáková, rovnako aj OVK Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou.



"OVK Prešov bola na kontrolách v 30 okrskoch, nezistili sme pochybenia a nezaznamenali sme ani hlásenia či podnety," uviedla členka OVK Iveta Kožuchová.