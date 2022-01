Polícia riešila v Banskej Bystrici dva prípady nelegálnej migrácie

Banská Bystrica 19. januára (TASR) – Dva prípady nelegálnej migrácie riešila v uplynulom období hraničná a cudzinecká polícia v Banskej Bystrici. V oboch prípadoch polícia odhalila celkom osem osôb bez dokladov a povolení na pobyt v Slovenskej republike, medzi nimi i ženu vo vysokom štádiu tehotenstva. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PPZ) Michal Slivka.



V prvom prípade si skupina nelegálnych migrantov objednala v Banskej Bystrici taxík, ktorým sa chcela dostať do Bratislavy. Políciu o prípade informoval samotný taxikár, ktorý prepravu osôb odmietol. Polícia po príchode na mieste zachytila štyri osoby.



"Tie nemali pri sebe žiaden doklad a nekomunikovali ani po slovensky, ani po anglicky. Policajti zistili, že tri z nich pochádzajú z Indie a jedna zo Sýrie," priblížil Slivka.



Trojica z Indie podľa policajného hovorcu požiadala o azyl na území SR a bola preto prevezená na azylové oddelenie PZ v Humennom. Muž pochádzajúci zo Sýrie bol podľa zistení polície čakateľom o azyl v Rumunsku, dočasne ho preto umiestnili v Útvare policajného zaistenia pre cudzincov v Sečovciach.



Druhý prípad nelegálnej migrácie riešila cudzinecká polícia v banskobystrickom mestskom parku. "Policajti na mieste zistili, že ide o troch mužov a jednu ženu v pokročilom štádiu tehotenstva. Osoby nemali žiaden doklad totožnosti, tvrdili, že sú zo Sýrie," uviedol Slivka.



Cudzinecká polícia štvoricu predviedla na oddelenie, kde pre podozrenie z neoprávneného pobytu na území Slovenska nasledoval štandardný postup podľa zákona o pobyte cudzincov. "Keďže sa zdravotný stav tehotnej ženy pri úkonoch zhoršil, privolali sme rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá na mieste rozhodla o jej prevoze do nemocnice," dodal hovorca PPZ.



Preverením osôb v informačnom systéme polícia zistila, že v prípade dvoch nelegálnych migrantov ide o žiadateľov o azyl v Rumunsku. Osoby boli preto umiestnené do zariadenia v Sečovciach. Zvyšné dve osoby požiadali o azyl na Slovensku, polícia ich preto premiestnila na oddelenie azylu PZ v Humennom.