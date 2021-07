Polícia riešila v Piešťanoch dopravné nehody dôchodcov na bicykli

Piešťany 31. júla (TASR) – Polícia v okrese Piešťany riešila vo štvrtok (29. 7.) dve dopravné nehody s dôchodcami na bicykloch. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti. Obaja cyklisti sa pri nehodách zranili.



Prvé hlásenie dostala polícia krátko pred 8.00 h. "V obci Krakovany si 39-ročná vodička pravdepodobne nevšimla 65-ročného cyklistu. V križovatke pri odbočovaní vpravo mu nedala s osobným autom prednosť a cyklista skončil na zemi s úrazom hlavy," uviedla polícia.



V popoludňajších hodinách skončil so zranením nohy po zrážke aj 84-ročný cyklista z Piešťan. "Vodič nákladného auta práve prechádzal cez Ulicu Mojmírovú, keď mu vošiel do dráhy muž na bicykli. Policajti alkohol ani pri jednej nehode nezistili. Obaja cyklisti boli prevezení so zraneniami do nemocnice. Dopravné nehody sú stále v štádiu vyšetrovania," doplnila polícia.