Polícia riešila v súvislosti so sobotným zápasom viaceré incidenty

Bratislava 4. marca (TASR) - Polícia riešila viaceré incidenty v súvislosti so sobotným futbalovým zápasom medzi ŠK Slovan Bratislava a Spartakom Trnava na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. Pred zápasom udelila dve pokuty, počas neho zasahovala pre výtržnosti v sektore pre fanúšikov hostí, po zápase zadržala osobu, ktorá mala rozbiť okno autobusu. Policajti o tom informujú na sociálnej sieti.



Prvú pokutu dostal fanúšik FC Spartak Trnava po príchode na Železničnú stanicu Bratislava-Nové Mesto, kde napriek zákazu používal pyrotechnický výrobok. Druhú pokutu polícia udelila počas presunu fanúšikov do priestorov štadióna za neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa.



Futbalový zápas podľa polície prebiehal pokojne. "Až do chvíle, keď krátko pred koncom došlo v sektore D určenom pre fanúšikov hostí k násilnému poškodzovaniu ochranných sietí, v dôsledku čoho hrozil pád fanúšikov. Z toho dôvodu bol vykonaný zo strany príslušníkov PZ služobný zákrok a do niekoľkých minút bol obnovený verejný poriadok," priblížila. Počas toho sa zranili štyria fanúšikovia. "Protiprávne konania, ku ktorým došlo v priestoroch uvedeného sektora aktuálne dokumentujeme a vyhodnocujeme," dodala polícia.



Po zápase policajti zadržali osobu, ktorá mala rozbiť okno autobusu mestskej hromadnej dopravy. V správnom konaní bude riešený jeden z fanúšikov FC Spartak Trnava, ktorý opakovane neuposlúchol výzvu verejného činiteľa. "Odjazd fanúšikov zo Železničnej stanice Bratislava-Nové Mesto vlakom do Trnavy bol bez protiprávnych konaní," doplnili policajti.