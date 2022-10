V Trnavskom kraji sa stali dve nehody, pri ktorých asistoval alkohol

Trnava 14. októbra (TASR) - Dva dni po sebe riešili policajti dopravné nehody, pri ktorých asistoval alkohol. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.



V obci Borovce v okrese Piešťany spôsobil v utorok (11. 10.) podvečer dopravnú nehodu 45-ročný vodič na osobnom aute. "Pri prechádzaní cez obec mal zísť vpravo mimo cesty, kde narazil do obrubníka a betónovej tvárnice. To ho však nezastavilo a pokračoval v jazde ešte ďalšie desiatky metrov. Nakoniec ho zastavil až stĺp verejného osvetlenia. Celková škoda sa vyšplhala na takmer 17.000 eur," uviedla Antalová.



Dopravní policajti podrobili muža po nehode dychovej skúške, pri ktorej nafúkal 2,67 promile. Policajti ho obmedzili na osobnej slobode a previezli na policajné oddelenie. "V rámci tzv. superrýchleho konania obvinil poverený policajt nezodpovedného vodiča z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za čo mu v tomto prípade môže hroziť trest odňatia slobody až na dva roky," doplnila krajská policajná hovorkyňa.



V Galante v stredu (12. 10.) narazil 30-ročný vodič osobným autom do pútača jedného z hotelov. "Pri dychovej skúške mu policajti namerali 1,23 promile alkoholu v dychu. Policajti muža riešia v súvislosti s prečinom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Aj on čaká na rozhodnutie súdu v policajnej cele. Obidve nehody sa zaobišli bez zranení," informovala Antalová.