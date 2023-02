Polícia riešila v Trnavskom kraji počas akcie Reflex 52 previnilcov

Trnava 14. februára (TASR) - Policajti Trnavského kraja sú od začiatku februára zapojení do dopravno-bezpečnostnej akcie Reflex. V rámci policajného okresu Trnava, do ktorého patria aj okresy Piešťany a Hlohovec, riešili policajti za prvých desať februárových dní 52 previnilcov, z ktorých 11 boli nemotoroví účastníci cestnej premávky. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.



Prioritou akcie je preveriť všetkých účastníkov cestnej premávky. "Počas akcie sa previnilo desať chodcov, ktorí prechádzali cez priechod na červenú, jeden neosvetlený cyklista, 34 vodičov prekročilo maximálnu rýchlosť, jeden vodič používal mobil počas jazdy a jedna osoba nebola počas jazdy riadne pripútaná," uviedla Antalová.



Ako doplnila, štyrikrát prišlo k ostatným porušeniam a jeden vodič bol pod vplyvom alkoholu, keď mal v dychu 0,57 promile alkoholu.



"Akcia pokračuje do konca februára. Pri chodcoch a cyklistoch sa policajti zameriavajú na správny pohyb v obci aj mimo obce, ich vstup na vozovku, využívanie priechodov pre chodcov a predovšetkým na to, či používajú aktívne reflexné prvky počas zníženej viditeľnosti," informovala krajská policajná hovorkyňa.