V Trnavskom kraji riešila polícia štyroch vodičov za prečin ohrozenia

Trnava 14. marca (TASR) - Za necelých 24 hodín riešila dopravná polícia v Trnavskom kraji štyroch vodičov za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.



Všetkých policajti obmedzili na osobnej slobode a previezli na oddelenie na ďalšie úkony. "Prvý šoféroval v pondelok (13. 3.) osobné auto po meste Leopoldov v okrese Hlohovec, kde krátko po 13.00 h narazil do oplotenia rodinného domu. Po nehode nafúkal 1,81 promile. Okrem toho policajti pri kontrole zistili, že 43-ročný muž nemá vodičské oprávnenie. Po auto si prišiel 30-ročný majiteľ v utorok nadránom. Krátko na to ho policajti zastavili a v dychu mu namerali viac ako 1,5 promile," uviedla Antalová.



V ranných hodinách zastavili policajti aj 55-ročného muža v obci Banka v okrese Piešťany. "Policajná hliadka mu pri kontrole zistila 1,27 promile alkoholu v dychu. Všetkým trom hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok," doplnila krajská policajná hovorkyňa.



V pondelok ráno zastavila v obci Jablonica v okrese Senica 38-ročného vodiča nákladného auta, ktorý mal pozitívny výsledok, a to 1,06 promile. "Kamionistu riešime v tzv. superrýchlom konaní. Ako vodičovi z povolania, ktorý svojou jazdou mohol ohroziť životy a zdravie ostatných účastníkov premávky, mu môže hroziť väzenie až na päť rokov," informovala Antalová.