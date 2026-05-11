< sekcia Regióny
Víkend v Trnavskom kraji: Pri štyroch nehodách asistoval alkohol
K nehodám došlo v okresoch Trnava, Senica a Galanta.
Autor TASR
Trnava 11. mája (TASR) - Polícia v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) riešila počas uplynulého víkendu štyri dopravné nehody, pri ktorých asistoval alkohol. K nehodám došlo v okresoch Trnava, Senica a Galanta. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Policajti riešili v piatok (8. 5.) v Bielom Kostole v okrese Trnava nehodu, keď 65-ročný vodič narazil do odbočujúceho auta, nafúkal 1,04 promile alkoholu. V Trnave 34-ročný vodič narazil do vozidla pred sebou a z miesta nehody odišiel, napokon nafúkal 1,42 promile. Nikto sa nezranil. „Obaja vodiči skončili v policajnej cele a policajti ich obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ uviedla polícia.
V sobotu (9. 5.) havaroval medzi Senicou a Jablonicou 24-ročný vodič, ktorý skončil s autom prevráteným v priekope. Policajti mu namerali 0,88 promile alkoholu, pričom v minulosti už prišiel o vodičský preukaz za jazdu pod vplyvom alkoholu. Pri nehode sa zranil, polícia prípad rieši ako závažný priestupok.
V nedeľu (10. 5.) nadránom v obci Veľké Úľany v okrese Galanta 39-ročný vodič narazil do betónového stĺpa elektrického vedenia. Opakovane odmietol dychovú skúšku. Polícia ho obvinila z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky aj z poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia.
Policajti riešili v piatok (8. 5.) v Bielom Kostole v okrese Trnava nehodu, keď 65-ročný vodič narazil do odbočujúceho auta, nafúkal 1,04 promile alkoholu. V Trnave 34-ročný vodič narazil do vozidla pred sebou a z miesta nehody odišiel, napokon nafúkal 1,42 promile. Nikto sa nezranil. „Obaja vodiči skončili v policajnej cele a policajti ich obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ uviedla polícia.
V sobotu (9. 5.) havaroval medzi Senicou a Jablonicou 24-ročný vodič, ktorý skončil s autom prevráteným v priekope. Policajti mu namerali 0,88 promile alkoholu, pričom v minulosti už prišiel o vodičský preukaz za jazdu pod vplyvom alkoholu. Pri nehode sa zranil, polícia prípad rieši ako závažný priestupok.
V nedeľu (10. 5.) nadránom v obci Veľké Úľany v okrese Galanta 39-ročný vodič narazil do betónového stĺpa elektrického vedenia. Opakovane odmietol dychovú skúšku. Polícia ho obvinila z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky aj z poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia.