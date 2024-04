TYRANI SÚ UŽ VO VÄZBE: Svoje 4 deti bili reťazou a nedávali im jesť

Trnava 15. apríla (TASR) - Trest odňatia slobody až na 15 rokov hrozí rodičom štyroch detí z okresu Trnava, ktorí ich dlhodobo týrali. Na prípad upozornila škola, keď najstarší 12-ročný syn mal na tele stopy po bití reťazou a modriny po tele. Otec a matka boli podľa krajskej policajnej hovorkyne v Trnave Márie Linkešovej eskortovaní do ústavu na výkon väzby a deti im boli odobraté.



Prípad vyšetruje polícia ako zločin týrania blízkej a zverenej osoby závažnejším spôsobom konania, formou spolupáchateľstva. "Pri výsluchu chlapca policajti zistili, že k bitkám malo dochádzať minimálne od roku 2020 a aj trikrát do týždňa, pričom otec bil reťazou, remeňom a rukou. Spolu s ostatnými súrodencami vo veku osem, päť a tri roky ho zamykal v izbách na zámok," opísala.



Zámky našli policajti aj na chladničke. "Ak mali deti neposlúchať, nedostali jesť aj 24 hodín a počas tejto doby zažívali, že kým ony hladovali, rodičia pred nimi jedli a provokovali ich," uviedla hovorkyňa. Hoci k bitkám malo dochádzať najmä zo strany otca, matka mu v tom nebránila. "Konanie rodičov sa deťom podpísalo nielen na fyzickom, ale aj psychickom zdraví," konštatovala.



Ihneď po oznámení školy kontaktovali vyšetrovatelia aj pracovníkov sociálnej právnej kurately a po súhlase prokurátora polícia zadržala 32-ročnú matku a 47-ročného otca. Staršie tri deti boli umiestnené do detského domova a najmladší trojročný chlapček bude pravdepodobne umiestnený do profesionálnej rodiny. Polícia v danej súvislosti upozorňuje, že v zmysle zákona o rodine rodičia majú právo použiť pri výchove dieťaťa primerané výchovné prostriedky tak, aby nebolo ohrozené zdravie, dôstojnosť, duševný, telesný a citový vývoj dieťaťa.