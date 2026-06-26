< sekcia Regióny
Polícia rozšírila obvinenia v kauze za viac ako 8,5 milióna eur
Stredajšia policajná akcia nadviazala na rozsiahle vyšetrovanie vedené Centrálou vyšetrovania trestných vecí v pôsobnosti Európskej prokuratúry (CEP).
Autor TASR
Bratislava/Žilina 26. júna (TASR) - Policajti z protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru (PZ) realizovali v stredu (24. 6.) policajnú akciu s krycím názvom Programátor. Ako informoval odbor komunikácie a prevencie Prezídia PZ, policajti vykonali dve domové prehliadky v Žilinskom kraji, zadržali jednu osobu podozrivú zo spáchania zločinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti a zaistili niekoľko desiatok vecných stôp významných pre ďalšie trestné konanie. Po akcii ÚBOK rozšíril obvinenia v kauze za viac ako 8,5 milióna eur.
„Výsledkom policajnej realizácie bolo vznesenie obvinenia štyrom fyzickým a štyrom právnickým osobám pre pokračovací zločin legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Podľa doterajších zistení mali vedome vykonávať finančné operácie smerujúce k zastretiu pôvodu finančných prostriedkov pochádzajúcich z trestnej činnosti spojenej s neoprávneným čerpaním prostriedkov Európskej únie,“ informovali policajti.
Stredajšia policajná akcia nadviazala na rozsiahle vyšetrovanie vedené Centrálou vyšetrovania trestných vecí v pôsobnosti Európskej prokuratúry (CEP). „Po rozšírení trestného stíhania je v predmetnej trestnej veci aktuálne obvinených 16 fyzických osôb a 12 právnických osôb,“ doplnili policajti.
Obvinenia sa týkajú pokračovacieho zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a pokračovacieho zločinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti, pričom skutky mali byť páchané organizovanou skupinou. Podľa doterajších výsledkov vyšetrovania presiahla spôsobená škoda na rozpočte Európskej únie 8,5 milióna eur.
„Výsledkom policajnej realizácie bolo vznesenie obvinenia štyrom fyzickým a štyrom právnickým osobám pre pokračovací zločin legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Podľa doterajších zistení mali vedome vykonávať finančné operácie smerujúce k zastretiu pôvodu finančných prostriedkov pochádzajúcich z trestnej činnosti spojenej s neoprávneným čerpaním prostriedkov Európskej únie,“ informovali policajti.
Stredajšia policajná akcia nadviazala na rozsiahle vyšetrovanie vedené Centrálou vyšetrovania trestných vecí v pôsobnosti Európskej prokuratúry (CEP). „Po rozšírení trestného stíhania je v predmetnej trestnej veci aktuálne obvinených 16 fyzických osôb a 12 právnických osôb,“ doplnili policajti.
Obvinenia sa týkajú pokračovacieho zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a pokračovacieho zločinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti, pričom skutky mali byť páchané organizovanou skupinou. Podľa doterajších výsledkov vyšetrovania presiahla spôsobená škoda na rozpočte Európskej únie 8,5 milióna eur.