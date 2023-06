AGRESÍVNY VODIČ: Muž sa pokúsil ujsť policajtom, narážal im do auta

Komárno 16. júna (TASR) - Vodič osobného vozidla Mercedes Benz sa v Komárne pokúsil ujsť policajtom, pričom im narážal do auta a správal sa agresívne. Dôvodov jeho konania bolo viacero, drogy v krvi, ukradnuté evidenčné čísla na aute i fakt, že jeho meno figurovalo v evidencii osôb v pátraní, informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Policajti obvodného oddelenia Policajného zboru Komárno vykonávali v rámci služby na Rákocziho ulici v Komárne dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a kontrolu možnej nelegálnej migrácie. Križovatkou prešlo auto Mercedes Benz vysokou rýchlosťou, preto sa ho rozhodli zastaviť a skontrolovať, avšak vodič odbočil na Komenského ulicu a odtiaľ pokračoval v jazde ďalej. Následne zastavil, zapol všetky štyri smerovky na aute a keď sa k nemu policajná hliadka priblížila, zaradil spiatočku a narazil do služobného vozidla polície. Potom sa opäť pohol dopredu a vysokou rýchlosťou pokračoval v jazde.



Pri železničnej stanici vodič zastavil, vyskočil z auta a rozbehol sa k železničnému priecestiu. Policajti muža dobehli a spacifikovali ho. Keďže kládol aktívny odpor, kopal do policajtov a ruky si schovával pod seba, aby mu neboli nasadené putá, použili voči nemu donucovacie prostriedky. Lustráciou sa zistilo, že ide o 37-ročného muža z Rumunska.