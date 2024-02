Polícia sa pre prípad zastrelenej mačky v Senci obracia na verejnosť

Bratislava 1. februára (TASR) - Enviropolícia pátra po neznámom páchateľovi, ktorý v Senci na začiatku októbra zastrelil mačku. Verejnosť žiada o akékoľvek informácie smerujúce k objasneniu prípadu. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.



Páchateľ mačku menom "Mina" postrelil 6. októbra presne nezistenou vzduchovou zbraňou v okolí Dúhovej ulice. "Podľa veterinárnej správy brok spôsobil krvácania do dutiny brušnej, čím bez primeraného dôvodu spôsobil smrť spoločenského zvieraťa v rozpore so zákonom o veterinárnej starostlivosti," priblížila enviropolícia.



V tejto súvislosti sa začalo trestné stíhanie vo veci podozrenia zo spáchania prečinu usmrtenie spoločenského zvieraťa. Páchateľovi hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody až do výšky troch rokov.



Polícia apeluje na verejnosť, aby jej poskytla akékoľvek informácie smerujúce k objasneniu prípadu. "Poznatky k prípadu môžete oznámiť na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru, prípadne na známom telefónnom čísle 158," dodala.