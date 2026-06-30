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Polícia sa zamerala na taxikárov a kuriérov. Toto pri akcii zistila
Kontrola sa zamerala na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, nelegálny pobyt na území Slovenska a nelegálne zamestnávanie.
Autor TASR
Bratislava 30. júna (TASR) - Počas minulotýždňovej akcie zameranej na na vodičov taxislužieb a kuriérov skontrolovali policajti v Bratislavskom kraji celkovo 30 osôb. Vo väčšine prípadov išlo o cudzincov. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková. Dopravní policajti realizovali akciu 23. júna spolu s cudzineckou políciou a inšpektorátom práce.
„Policajti zistili celkovo päť priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, jeden na úseku o cestnej doprave a u dvoch osôb vzniklo podozrenie z nelegálneho zamestnávania. Jedna osoba zároveň nemala pri sebe platný cestovný doklad,“ uviedla Šimková.
Kontrola sa zamerala na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, nelegálny pobyt na území Slovenska a nelegálne zamestnávanie. Polícia avizuje, že bude v podobných kontrolách na území Bratislavského kraja pokračovať aj naďalej.
„Policajti zistili celkovo päť priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, jeden na úseku o cestnej doprave a u dvoch osôb vzniklo podozrenie z nelegálneho zamestnávania. Jedna osoba zároveň nemala pri sebe platný cestovný doklad,“ uviedla Šimková.
Kontrola sa zamerala na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, nelegálny pobyt na území Slovenska a nelegálne zamestnávanie. Polícia avizuje, že bude v podobných kontrolách na území Bratislavského kraja pokračovať aj naďalej.