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Polícia sa zamerala na taxikárov a kuriérov. Toto pri akcii zistila

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Policajná snímka. Foto: FB Polícia SR - Bratislavský kraj﻿

Kontrola sa zamerala na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, nelegálny pobyt na území Slovenska a nelegálne zamestnávanie.

Autor TASR
Bratislava 30. júna (TASR) - Počas minulotýždňovej akcie zameranej na na vodičov taxislužieb a kuriérov skontrolovali policajti v Bratislavskom kraji celkovo 30 osôb. Vo väčšine prípadov išlo o cudzincov. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková. Dopravní policajti realizovali akciu 23. júna spolu s cudzineckou políciou a inšpektorátom práce.

„Policajti zistili celkovo päť priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, jeden na úseku o cestnej doprave a u dvoch osôb vzniklo podozrenie z nelegálneho zamestnávania. Jedna osoba zároveň nemala pri sebe platný cestovný doklad,“ uviedla Šimková.

Kontrola sa zamerala na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, nelegálny pobyt na území Slovenska a nelegálne zamestnávanie. Polícia avizuje, že bude v podobných kontrolách na území Bratislavského kraja pokračovať aj naďalej.

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