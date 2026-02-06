< sekcia Regióny
Polícia sa pripravuje na rizikový futbalový zápas v Dunajskej Strede
Počas celého zápasu budú uzavreté ulice Športová a Istvána Gyurcsóa.
Autor TASR
Dunajská Streda 6. februára (TASR) - Polícia sa pripravuje na rizikový futbalový zápas medzi DAC Dunajská Streda a Slovanom Bratislava, ktorý sa uskutoční v sobotu (7. 2.) o 18.00 h. Prijala viaceré opatrenia na zabezpečenie verejného poriadku v Dunajskej Strede. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Veliteľ bezpečnostných opatrení rozhodol o navýšení počtu policajtov pri zabezpečení verejného poriadku. Do výkonu služby budú preto velení okrem policajtov Trnavského kraja aj policajti z okolitých krajov,“ spresnila polícia s tým, že zvýšený počet policajtov bude v uliciach mesta a v okolí štadióna už od poobedných hodín.
Počas celého zápasu budú uzavreté ulice Športová a Istvána Gyurcsóa. Počas príchodu fanúšikov môže prísť podľa aktuálnej potreby a bezpečnostnej situácie k uzavretiu aj iných priľahlých ulíc v okolí štadióna.
„Veliteľ bezpečnostných opatrení rozhodol o navýšení počtu policajtov pri zabezpečení verejného poriadku. Do výkonu služby budú preto velení okrem policajtov Trnavského kraja aj policajti z okolitých krajov,“ spresnila polícia s tým, že zvýšený počet policajtov bude v uliciach mesta a v okolí štadióna už od poobedných hodín.
Počas celého zápasu budú uzavreté ulice Športová a Istvána Gyurcsóa. Počas príchodu fanúšikov môže prísť podľa aktuálnej potreby a bezpečnostnej situácie k uzavretiu aj iných priľahlých ulíc v okolí štadióna.