Polícia sa pripravuje na rizikový futbalový zápas v Dunajskej Strede

Na snímke gólová radosť futbalistov DAC po góle na 2:1 počas 7. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy skupiny o titul FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava 26. apríla 2025 v Dunajskej Strede. Foto: TASR - Martin Baumann

Počas celého zápasu budú uzavreté ulice Športová a Istvána Gyurcsóa.

Autor TASR
Dunajská Streda 6. februára (TASR) - Polícia sa pripravuje na rizikový futbalový zápas medzi DAC Dunajská Streda a Slovanom Bratislava, ktorý sa uskutoční v sobotu (7. 2.) o 18.00 h. Prijala viaceré opatrenia na zabezpečenie verejného poriadku v Dunajskej Strede. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Veliteľ bezpečnostných opatrení rozhodol o navýšení počtu policajtov pri zabezpečení verejného poriadku. Do výkonu služby budú preto velení okrem policajtov Trnavského kraja aj policajti z okolitých krajov,“ spresnila polícia s tým, že zvýšený počet policajtov bude v uliciach mesta a v okolí štadióna už od poobedných hodín.

Počas celého zápasu budú uzavreté ulice Športová a Istvána Gyurcsóa. Počas príchodu fanúšikov môže prísť podľa aktuálnej potreby a bezpečnostnej situácie k uzavretiu aj iných priľahlých ulíc v okolí štadióna.
