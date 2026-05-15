Polícia sa pripravuje na rizikový futbalový zápas v Dunajskej Strede
Autor TASR
Dunajská Streda 15. mája (TASR) - Polícia sa pripravuje na rizikový futbalový zápas medzi DAC Dunajská Streda a Spartakom Trnava, ktorý sa uskutoční v sobotu (16. 5.) o 17.00 h. Prijala viaceré opatrenia na zabezpečenie verejného poriadku v Dunajskej Strede. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Organizátor označil futbalový zápas ako rizikový. Tresty pre výtržníkov sa preto zvyšujú na dvojnásobok. „Veliteľ bezpečnostných opatrení z tohto dôvodu rozhodol o navýšení počtu policajtov pri zabezpečení verejného poriadku. So zvýšeným počtom policajtov rátajte v uliciach mesta a v okolí štadióna už od poobedných hodín,“ ozrejmila polícia.
Počas celého zápasu bude uzavretá Športová ulica. „Počas príchodu fanúšikov Trnavy bude podľa aktuálnej potreby uzavretá ulica Istvána Gyurcsóa, prípadne aj iné priľahlé ulice v okolí štadióna. O ukončení bezpečnostných opatrení polícia rozhodne na základe vývoja aktuálnej situácie v meste,“ dodala.
