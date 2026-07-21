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Polícia sa pripravuje na RIZIKOVÝ FUTBALOVÝ ZÁPAS Žiliny s Katovicami
V súvislosti s týmto futbalovým stretnutím polícia vyzýva všetkých fanúšikov na zodpovedné a športové správanie nielen na štadióne, ale aj v jeho okolí.
Autor TASR
Žilina 21. júla (TASR) - Žilinský futbalový štadión bude vo štvrtok (23. 7.) hostiť medzinárodný futbalový zápas Európskej konferenčnej ligy UEFA medzi mužstvami MŠK Žilina a GKS Katovice. Ako TASR informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, keďže ide o stretnutie vyhodnotené ako rizikové, jeho organizáciu budú sprevádzať zvýšené bezpečnostné opatrenia a dočasné dopravné obmedzenia.
„Na zachovanie bezpečnosti a verejného poriadku v meste, najmä v okolí futbalového štadióna, budú dohliadať príslušníci poriadkovej, dopravnej, železničnej aj kriminálnej polície. O aktuálnej situácii a prijatých opatreniach budeme verejnosť priebežne informovať,“ spresnila policajná hovorkyňa.
V súvislosti s týmto futbalovým stretnutím polícia vyzýva všetkých fanúšikov na zodpovedné a športové správanie nielen na štadióne, ale aj v jeho okolí. „Zároveň žiadame o rešpektovanie pokynov policajtov počas presunov fanúšikov pred zápasom, počas jeho priebehu aj po jeho skončení,“ upozornila Šefčíková.
„Na zachovanie bezpečnosti a verejného poriadku v meste, najmä v okolí futbalového štadióna, budú dohliadať príslušníci poriadkovej, dopravnej, železničnej aj kriminálnej polície. O aktuálnej situácii a prijatých opatreniach budeme verejnosť priebežne informovať,“ spresnila policajná hovorkyňa.
V súvislosti s týmto futbalovým stretnutím polícia vyzýva všetkých fanúšikov na zodpovedné a športové správanie nielen na štadióne, ale aj v jeho okolí. „Zároveň žiadame o rešpektovanie pokynov policajtov počas presunov fanúšikov pred zápasom, počas jeho priebehu aj po jeho skončení,“ upozornila Šefčíková.