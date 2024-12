Polícia sa pripravuje na zápas medzi Slovanom a DAC

Bratislava 13. decembra (TASR) - Polícia upozorňuje na bezpečnostné opatrenia v súvislosti so sobotňajším (14. 12.) ligovým zápasom medzi Slovanom Bratislava a DAC Dunajská Streda so začiatkom o 18.00 h. Zápas na bratislavskom Tehelnom poli je označený ako podujatie v osobitnom režime.



"Policajti budú v blízkosti štadióna dohliadať na bezpečnosť a dodržiavanie verejného poriadku, pričom v prípade vzniku dopravných obmedzení budú pripravení operatívne reagovať a riadiť cestnú premávku," informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Jana Šimunková.



K obmedzeniam v cestnej premávke v okolí Národného futbalového štadióna by však podľa jej slov malo dôjsť len v minimálnej, nevyhnutnej miere.