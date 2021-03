Polícia sa už zaoberá prípadom možného týrania seniorov v Ružinove

Bratislava 22. marca (TASR) – Bratislavská polícia sa už zaoberá prípadom možného týrania seniorov v domove dôchodcov (DD) na Pažítkovej ulici v mestskej časti Ružinov. Pre TASR to uviedla bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Martiniaková. Trestné oznámenie za týranie blízkej a zverenej osoby podal starosta Ružinova Martin Chren a poverená riaditeľka zariadenia Mária Mattovič Straková, ktorá nahradila bývalé vedenie.



"Môžeme potvrdiť, že 19. marca sme prijali oznámenie na príslušnom útvare v pôsobnosti Okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ) Bratislava II. V súčasnosti policajti v tejto veci vykonávajú všetky procesné úkony s cieľom jej náležitého objasnenia," priblížila Martiniaková. Bližšie sa k prípadu polícia vyjadrí, keď jej to procesná situácia umožní.



Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v tejto súvislosti poznamenalo, že ich intervenčný tím monitoroval situáciu v zariadení v súvislosti s novým koronavírusom. "Intervenčný tím ministerstva zdravotníctva pôsobil v danom zariadení ako podpora a monitoroval mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19," povedala pre TASR hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Doplnila, že poskytovanie sociálnych služieb monitorovali odborníci rezortu práce, keďže zariadenie spadá do pôsobnosti tohto ministerstva.



Mestská časť ako zriaďovateľ zariadenia pre seniorov v nedeľu (21. 3.) informovala, že v predmetnom zariadení odhalili prípady možného týrania seniorov. Ide zatiaľ o dva prípady, nie je však vylúčené, že k nim pribudnú ďalšie. "Odovzdali sme polícii veľmi podrobnú dokumentáciu dvoch prípadov a hneď ako nové vedenie zariadenia preverí ďalšie podozrenia, okamžite doručíme aj túto dokumentáciu," skonštatoval pre TASR Chren.



Na prípady, ktoré vykazovali znaky týrania, upozornili intervenčné tímy ministerstva zdravotníctva a rezortu práce, ktoré boli povolané po tom, ako začali v zariadení začiatkom februára pribúdať prípady klientov a zamestnancov pozitívnych na nový koronavírus. Po zisteniach intervenčných tímov nastúpil začiatkom marca do zariadenia krízový manažment, ktorý začal okamžite preverovať a dokumentovať všetky podozrivé prípady. V dvoch prípadoch boli zdokumentované hematómy, tržné rany či znaky dehydratácie. Podľa starostu nie je vylúčené, že pribudnú ďalšie prípady.



Zamestnanci, ktorí boli podozriví z takéhoto správania už v zariadení nepracujú.