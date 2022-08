FYZICKY NAPADOL SPRIEVODCU: Z útoku obvinili 26-ročného Čecha

Prešov 24. augusta (TASR) - Polícia sa zaoberá napadnutím sprievodcu v Prešove, poverený príslušník tamojšej železničnej polície už v tejto súvislosti obvinil 26-ročného muža z Českej republiky. O prípade informovala krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová. K napadnutiu došlo v pondelok (22.8.) hodinu pred polnocou na nástupišti železničnej stanice v Prešove.



"Cestujúci upozornili sprievodcu, že v prvom vozni je muž, ktorý sa správa hlučne a je vulgárny. Sprievodca ho po príchode do prvého vozňa vyzval, aby predložil cestovný lístok, a aby sa správal slušne. Mladý muž bol nervózny a vulgárnym spôsobom zaútočil na sprievodcu, aby mu dal pokoj," priblížila Ligdayová.



Po zastavení vlaku z neho vystúpil aj agresívny cestujúci a po slovnej konfrontácii 54-ročného sprievodcu fyzicky napadol. Chytil ho za vestu a päsťou ho opakovane udrel do tváre. "Napadnutý zamestnanec sa snažil útočníka od seba odtlačiť, obaja spadli na zem, kde k nim už pristúpili aj ostatní okoloidúci aj zamestnanci železníc na pomoc svojmu kolegovi," doplnila hovorkyňa.



Napadnutý sprievodca utrpel viaceré zranenia, ktoré si vyžiadajú liečenie. Po príchode na miesto policajná hliadka zadržala agresívneho muža a obmedzila ho na osobnej slobode. Bol umiestnený do cely policajného zaistenia, po vykonaní potrebných procesných úkonov a na základe získanej dôkaznej situácie ho polícia následne obvinila z trestného činu výtržníctva spáchaného v súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví.