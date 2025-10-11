Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 11. október 2025Meniny má Valentína
< sekcia Regióny

Polícia sa zaoberá nočným výbuchom bankomatu v Bratislave

.
Foto z miesta. Foto: Polícia SR - Bratislavský kraj

Neznámy páchateľ poškodil aj vstupné dvere.

Autor TASR
Bratislava 11. októbra (TASR) - Polícia sa zaoberá nočným výbuchom bankomatu v nákupnom centre na ulici Pri Hrubej lúke v Bratislave. Oznámenie prijali v sobotu o 03.30 h. Neznámy páchateľ poškodil aj vstupné dvere. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Celková škoda, ktorá bola pri tomto skutku spôsobená, je aj naďalej predmetom dokazovania. Vecou sa zaoberajú policajti odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave,“ uviedla polícia.
.

Neprehliadnite

Fico: Rozpočet zabezpečí, že verejné financie budú pod kontrolou

Vláda schválila návrh rozpočtu na budúci rok

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Babie leto zatiaľ v nedohľadne. Príde vôbec?

R. Kaliňák potvrdil, že O. Rózsa je jeho poradcom