Polícia sa zaoberá nočným výbuchom bankomatu v Bratislave
Neznámy páchateľ poškodil aj vstupné dvere.
Autor TASR
Bratislava 11. októbra (TASR) - Polícia sa zaoberá nočným výbuchom bankomatu v nákupnom centre na ulici Pri Hrubej lúke v Bratislave. Oznámenie prijali v sobotu o 03.30 h. Neznámy páchateľ poškodil aj vstupné dvere. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Celková škoda, ktorá bola pri tomto skutku spôsobená, je aj naďalej predmetom dokazovania. Vecou sa zaoberajú policajti odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave,“ uviedla polícia.
