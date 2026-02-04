< sekcia Regióny
Polícia sa zaoberá požiarom na ceste I/61 v smere na Ivanku pri Dunaji
TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - Dopravní policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave vykonávajú potrebné úkony spojené s požiarom motorového vozidla na ceste I/61 na 13,5. kilometri v smere na Ivanku pri Dunaji v okrese Senec. K zraneniu osôb v súvislosti s požiarom nedošlo. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„Vodičov žiadame, aby uvedeným úsekom jazdili opatrne a zvýšili svoju pozornosť. Predmetná udalosť je v štádiu objasňovania,“ ozrejmila hovorkyňa s tým, že príčina vzniku požiaru zatiaľ nie je známa.
