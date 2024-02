Spišská Nová Ves 7. februára (TASR) - Polícia sa zaoberá prípadmi napádania ľudí v Spišskej Novej Vsi. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová. Reagovala tak na medializované informácie, že v meste pôsobia "detské gangy".



Policajti podľa hovorkyne v súčasnosti získavajú informácie i dôkazy, aby bolo možné stotožniť poškodených, ale aj páchateľov. "Výsledkom čoho bude vyvodenie právnej zodpovednosti voči konkrétnym osobám," priblížila Ivanová. Polícia deklaruje, že nebude tolerovať vyčíňanie akýchkoľvek skupín, a to bez ohľadu na to, či pôjde o deti alebo dospelých.