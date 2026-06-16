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VIDEO: Polícia sa zaoberá Bratislavčanom s napodobeninou zbrane
Polícia najprv dostala oznámenie, že muž má dlhú strelnú zbraň.
Autor TASR
Bratislava 16. júna (TASR) - Podozreniu zo spáchania prečinu výtržníctva čelí 32-ročný Bratislavčan, ktorý sa v pondelok (15. 6.) večer pohyboval v areáli Kostola Svätej rodiny na Námestí Jána Pavla II. v bratislavskej Petržalke s napodobeninou zbrane. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.
Polícia najprv dostala oznámenie, že muž má dlhú strelnú zbraň. Následne zistila, že nejde o skutočnú strelnú zbraň, ale o jej airsoftovú napodobeninu.
Polícia sa prípadom naďalej zaoberá. Upozorňuje zároveň, že pri preverovaní obdobných oznámení policajti vždy vychádzajú z predpokladu, že zbraň môže byť skutočná. Preto postupujú s maximálnou obozretnosťou a dôrazom na ochranu života, zdravia a bezpečnosti osôb.
Polícia najprv dostala oznámenie, že muž má dlhú strelnú zbraň. Následne zistila, že nejde o skutočnú strelnú zbraň, ale o jej airsoftovú napodobeninu.
Polícia sa prípadom naďalej zaoberá. Upozorňuje zároveň, že pri preverovaní obdobných oznámení policajti vždy vychádzajú z predpokladu, že zbraň môže byť skutočná. Preto postupujú s maximálnou obozretnosťou a dôrazom na ochranu života, zdravia a bezpečnosti osôb.