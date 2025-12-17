< sekcia Regióny
SENEC NA NOHÁCH: Muž pred základnou školou údajne lákal deti do auta
Polícia už posilnila výkon služby v okolí základných škôl.
Autor TASR
Bratislava 17. decembra (TASR) - Seneckí policajti sa zaoberajú prípadom údajného lákania maloletých dievčat do auta značky Mercedes pred jednou zo základných škôl v meste. Na linke 158 dostali oznámenie, podľa ktorého mali byť dievčatá oslovené neznámym mužom, ktorý im mal ponúknuť odvoz. Z miesta ušli a udalosť nahlásili rodičom. Polícia už posilnila výkon služby v okolí základných škôl. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
„V tejto súvislosti apelujeme na občanov, aby v prípade, ak disponujú akýmikoľvek informáciami k vyššie uvedenému prípadu, bezodkladne kontaktovali políciu na bezplatnom čísle 158,“ uviedol Szeiff. Pripomenul tiež, že včasné nahlásenie takýchto prípadov na linke 158 zvýši pravdepodobnosť objasnenia skutku.
