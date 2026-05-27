Párik mal odcudziť takmer 600 kg vážiace potrubie

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Bratislava 27. mája (TASR) - Polícia sa zaoberá prípadom 38-ročného muža a 36-ročnej ženy, ktorí mali z areálu v Bratislave odcudziť takmer 600 kilogramov vážiace potrubie, ktorého jeden koniec naložili na nákupný vozík a druhý koniec na paletový vozík, pričom s týmto potrubím sa premiestňovali cez križovatku. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.

„Hliadka policajtov pohotovostnej motorizovanej jednotky bola dnes v ranných hodinách privolaná na základe telefonického oznámenia na križovatku Ulice Jozefa Čabelku, kde sa nachádzali dve osoby, muž a žena,“ priblížil Szeiff.

Oboch policajti obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie na vykonanie potrebných úkonov.
