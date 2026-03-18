Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 18. marec 2026Meniny má Eduard
< sekcia Regióny

POŠKODILI BANKOMAT: Polícia sa zaoberá prípadom v okrese Galanta

Ilustračné foto. Foto: TASR

Autor TASR
Trnava 18. marca (TASR) - Polícia sa zaoberá prípadom poškodeného bankomatu v jednej z obcí v okrese Galanta. Na mieste je krajský vyšetrovateľ, ako aj experti z policajného kriminalistického a expertízneho ústavu. TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová. Na prípad upozornila TV Markíza s tým, že má ísť o bankomat v obci Dolné Saliby.

Polícia prijala oznámenie o poškodenom bankomate v stredu krátko pred 4.00 h. Experti podľa hovorkyne „v súčasnosti vykonávajú vo veci potrebné prvotné úkony, na základe ktorých bude stanovená právna kvalifikácia skutku“. Bližšie informácie nie je možné zatiaľ poskytnúť.
