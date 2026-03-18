POŠKODILI BANKOMAT: Polícia sa zaoberá prípadom v okrese Galanta
Polícia prijala oznámenie o poškodenom bankomate v stredu krátko pred 4.00 h.
Autor TASR
Trnava 18. marca (TASR) - Polícia sa zaoberá prípadom poškodeného bankomatu v jednej z obcí v okrese Galanta. Na mieste je krajský vyšetrovateľ, ako aj experti z policajného kriminalistického a expertízneho ústavu. TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová. Na prípad upozornila TV Markíza s tým, že má ísť o bankomat v obci Dolné Saliby.
Polícia prijala oznámenie o poškodenom bankomate v stredu krátko pred 4.00 h. Experti podľa hovorkyne „v súčasnosti vykonávajú vo veci potrebné prvotné úkony, na základe ktorých bude stanovená právna kvalifikácia skutku“. Bližšie informácie nie je možné zatiaľ poskytnúť.
