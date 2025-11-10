Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia sa zaoberá videom, ktoré hovorí o pokuse o únos dieťaťa

Screenshot z policajného videa. Foto: Polícia SR - Trnavský kraj

Muža vo videu, ktorý hovorí, že jeho „známej v Trnave“ sa niekto pokúsil uniesť dieťa, polícia stotožnila.

Autor TASR
Trnava 10. novembra (TASR) - Polícia sa zaoberá videom zverejneným na sociálnej sieti zo soboty (8. 11.), v ktorom sa hovorí o pokuse o únos dieťaťa v Trnave. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom v nedeľu (9. 11.) večer informovalo na sociálnej sieti.

Muža vo videu, ktorý hovorí, že jeho „známej v Trnave“ sa niekto pokúsil uniesť dieťa, polícia stotožnila. „Požiadame ho, aby k zverejneným informáciám podal vysvetlenie vrátane identifikácie svojej známej, o ktorej v príspevku hovorí,“ priblížila polícia.



Ozrejmila tiež, že takýto skutok nebol na polícii v Trnave nahlásený osobne ani telefonicky. „Je viac ako pravdepodobné, že ak by k takémuto incidentu skutočne došlo, matka dieťaťa by vec okamžite oznámila polícii a nie prostredníctvom ďalšej osoby na sociálnej sieti,“ doplnila.
