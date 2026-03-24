Utorok 24. marec 2026
VÝBUCH V ISTEBNOM: Na miesto bol privolaný aj pyrotechnik

Ilustračné foto. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Autor TASR
Istebné 24. marca (TASR) - Polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovania cudzej veci v súvislosti s pondelkovým (23. 3.) výbuchom v obci Istebné v okrese Dolný Kubín, ku ktorému došlo pri pokuse o poškodenie motorového vozidla. Predbežnou analýzou bolo zistené, že má ísť o zábavnú pyrotechniku. Na mieste nedošlo k zraneniu žiadnych osôb ani k požiaru vozidla. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

„Včera vo večerných hodinách bola policajná hliadka vyslaná na preverenie oznámenia týkajúceho sa poškodenia osobného motorového vozidla v obci Istebné v okrese Dolný Kubín. Preverovaním bolo zistené, že dve maskované osoby mali umiestniť neznámy predmet pod zadné koleso vozidla, v dôsledku čoho malo dôjsť k explózii,“ spresnila hovorkyňa.

Na miesto bol vyslaný pyrotechnik Pohotovostného policajného útvaru Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline, ako aj znalci z kriminalistického a expertízneho ústavu.
