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Polícia sa zaoberá výtržnosťami futbalových fanúšikov v B. Bystrici
K výtržnostiam podľa hovorkyne došlo ešte pred samotným začiatkom futbalového zápasu.
Autor TASR
Banská Bystrica 7. novembra (TASR) - Na Námestí SNP v Banskej Bystrici došlo v súvislosti so sobotným futbalovým zápasom medzi mužstvami FC Spartak Trnava a MFK Dukla Banská Bystrica k výtržnostiam zo strany futbalových fanúšikov. Polícii sa v tejto súvislosti podarilo stotožniť viacero osôb, pričom o pomoc žiada aj verejnosť. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.
K výtržnostiam podľa hovorkyne došlo ešte pred samotným začiatkom futbalového zápasu. „Polícia na vzniknutú situáciu reagovala bezodkladne a na mieste vykonala potrebné opatrenia. Prípadom sa naďalej intenzívne zaoberá,“ poznamenala Žabková.
Ako doplnila, v rámci vykonávaných úkonov sa jej už podarilo stotožniť viacero osôb, pričom naďalej prebiehajú úkony smerujúce k identifikácii všetkých, ktorí sa na incidente podieľali. „Zdôrazňujeme, že každý, kto sa dopustil protiprávneho konania, bude za svoje konanie niesť zodpovednosť a v súlade so zákonom mu hrozia príslušné právne následky,“ zdôraznila hovorkyňa.
Polícia zároveň žiada verejnosť o spoluprácu. Vyzýva obyvateľov, ktorí dianie na Námestí SNP zachytili na fotografiách alebo videozáznamoch, aby pomohli pri objasňovaní incidentu a stotožnení ďalších osôb a oznámili túto skutočnosť na telefónnom čísle 158.
K výtržnostiam podľa hovorkyne došlo ešte pred samotným začiatkom futbalového zápasu. „Polícia na vzniknutú situáciu reagovala bezodkladne a na mieste vykonala potrebné opatrenia. Prípadom sa naďalej intenzívne zaoberá,“ poznamenala Žabková.
Ako doplnila, v rámci vykonávaných úkonov sa jej už podarilo stotožniť viacero osôb, pričom naďalej prebiehajú úkony smerujúce k identifikácii všetkých, ktorí sa na incidente podieľali. „Zdôrazňujeme, že každý, kto sa dopustil protiprávneho konania, bude za svoje konanie niesť zodpovednosť a v súlade so zákonom mu hrozia príslušné právne následky,“ zdôraznila hovorkyňa.
Polícia zároveň žiada verejnosť o spoluprácu. Vyzýva obyvateľov, ktorí dianie na Námestí SNP zachytili na fotografiách alebo videozáznamoch, aby pomohli pri objasňovaní incidentu a stotožnení ďalších osôb a oznámili túto skutočnosť na telefónnom čísle 158.