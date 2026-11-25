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Polícia sankcionovala štyroch mužov na futbalovom zápase v Bratislave
Pokutu vo výške 600 eur dostal muž, ktorý sa dopustil priestupku tým, že počas športového podujatia vhodil predmet do súťažného priestoru.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Polícia sankcionovala štyroch mužov na utorkovom (24. 11.) futbalovom zápase medzi tímami ŠK Slovan Bratislava a Real Betis, ktorý sa konal na Národnom futbalovom štadióne v hlavnom meste. Dvaja porušili zákaz vnášať na podujatie pyrotechniku, jeden vhodil predmet do súťažného priestoru a ďalší sa dopustil diváckeho násilia. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Martina Šemetková.
Za porušenie zákazu vnášať na miesto konania podujatia pyrotechnické výrobky bola obom mužom uložená pokuta vo výške 500 eur. Pokutu vo výške 600 eur dostal muž, ktorý sa dopustil priestupku tým, že počas športového podujatia vhodil predmet do súťažného priestoru. Pokutu 100 eur polícia uložila mužovi za divácke násilie, ktoré malo znaky priestupku proti majetku tým, že odcudzil fanúšikovi súperovho tímu časť odevu.
Hovorkyňa zároveň informovala, že do zabezpečenia bezpečnostného opatrenia na území Bratislavy boli nasadení policajti poriadkovej, dopravnej a kriminálnej polície, ako aj policajti odboru železničnej polície či odboru kynológie a hipológie. „Polícia počas priebehu bezpečnostného opatrenia nebola nútená vykonať služobný zákrok voči žiadnemu z návštevníkov podujatia, neevidovali sme žiadne prípady závažného narušenia verejného poriadku,“ dodala Šemetková.
Za porušenie zákazu vnášať na miesto konania podujatia pyrotechnické výrobky bola obom mužom uložená pokuta vo výške 500 eur. Pokutu vo výške 600 eur dostal muž, ktorý sa dopustil priestupku tým, že počas športového podujatia vhodil predmet do súťažného priestoru. Pokutu 100 eur polícia uložila mužovi za divácke násilie, ktoré malo znaky priestupku proti majetku tým, že odcudzil fanúšikovi súperovho tímu časť odevu.
Hovorkyňa zároveň informovala, že do zabezpečenia bezpečnostného opatrenia na území Bratislavy boli nasadení policajti poriadkovej, dopravnej a kriminálnej polície, ako aj policajti odboru železničnej polície či odboru kynológie a hipológie. „Polícia počas priebehu bezpečnostného opatrenia nebola nútená vykonať služobný zákrok voči žiadnemu z návštevníkov podujatia, neevidovali sme žiadne prípady závažného narušenia verejného poriadku,“ dodala Šemetková.