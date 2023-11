Mladík pichol v Dubnici nožom dvoch mužov, tretieho zbil

Dubnica nad Váhom 7. novembra (TASR) – Trenčianski kriminalisti obvinili 17-ročného mladíka zo zločinu ublíženia na zdraví a prečinov výtržníctva a nebezpečného vyhrážania. Na terase reštaurácie v Dubnici nad Váhom zranil v nedeľu (5. 11.) večer nožom dvoch ľudí, ďalšieho muža fyzicky napadol a kopal na zemi. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



"Na terase pohostinstva sa snažil 46-ročný muž upokojiť potýčku dvoch žien. Počas toho k nemu pristúpil obvinený s nožom v ruke a trikrát ho bodol do brucha. Následne fyzicky napadol ďalšieho 17-ročného mladíka a bodol ho nožom do ramena," informovala hovorkyňa.



Útočník podľa nej následne napadol aj 33-ročného muža, udieral ho päsťou do tváre a po páde ho kopal do chrbta. Vzápätí z miesta činu ušiel.



Polícia útočníka zadržala na druhý deň a podala podnet na jeho väzobné stíhanie. Rozhodne o tom súd.