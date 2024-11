Žena vybrala seniorovi z vrecka celý dôchodok a vybehla z banky

Trebišov 11. novembra (TASR) - Zo zločinu krádeže obvinila polícia v Trebišove 25-ročnú ženu. V prípade išlo o krádež 600 eur, ktoré si v banke krátko pred tým vybral ako dôchodok 69-ročný muž. "V prípade dokázania viny jej za mrežami hrozí dva až osem rokov," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Ku krádeži došlo v piatok (8. 11.) dopoludnia v Trebišove. Poškodený muž si vybral dôchodok v pobočke jednej z bánk. Žena mu z vrecka kabáta celý dôchodok vybrala, vybehla z priestorov banky, nasadla do taxíka a odišla. Senior následne oznámil vec na obvodnom oddelení polície. Podľa popisu ženy policajti ihneď vedeli, o koho ide, a zanedlho skončila v rukách mužov zákona.



Keďže išlo o skutok spáchaný na osobe vyššieho veku, teda chránenej osobe, vec prevzala vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície okresného riaditeľstva Policajného zboru. Nasledovalo obvinenie. "Žena tak putovala do cely policajného zaistenia, pretože vyšetrovateľka Policajného zboru zároveň spracovala podnet na podanie návrhu na jej vzatie do vyšetrovacej väzby," uviedla Ivanová.