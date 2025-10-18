Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 18. október 2025Meniny má Lukáš
< sekcia Regióny

Polícia: Senior sa stratil pri zbere gaštanov, vypátral ho dron

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Jakub Kotian

Po nájdení strateného muža mu policajti a medici Pohotovostného pátracieho tímu poskytli predlekársku prvú pomoc.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Piešťany 18. októbra (TASR) - Policajtom sa podarilo vypátrať 79-ročného muža, ktorý sa stratil v stredu (15. 10.) večer počas zberu gaštanov pri Piešťanoch. Po takmer štyroch hodinách intenzívneho pátrania sa ho podarilo nájsť živého a zdravého vďaka dronistovi z Dronovej špecializovanej jednotky, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.

Senior sa stratil vo večerných hodinách na sedle Havran. Nevrátil sa na dohodnuté miesto a synovi sa ho nedarilo dlhší čas nájsť, preto krátko pred 19.00 h požiadal o pomoc políciu. Na mieste sa do pátrania okamžite zapojili policajti z Piešťan, z Pohotovostnej motorizovanej jednotky Trnava, kriminálka, profesionálni hasiči, dobrovoľní hasiči, psovod a členovia Pohotovostného pátracieho tímu.

Po nájdení strateného muža mu policajti a medici Pohotovostného pátracieho tímu poskytli predlekársku prvú pomoc. Hasiči zabezpečili jeho transport k zdravotníkom.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Október nás ešte prekvapí

Premiér: Vláda podporuje stretnutie Trumpa a Putina v Budapešti

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel gitarista a zakladateľ skupiny Kiss

STROM ROKA: Ocenenie získala 150-ročná jabloň