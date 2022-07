KRÁDEŽ CEZ TELEFÓN: Seniorka z Komárna prišla o peniaze i cennosti

Komárno 2. júla (TASR) - Seniorka z Komárna prišla nielen o svoje úspory, ale aj o šperky a cennosti. Sedemdesiatosemročnú ženu kontaktoval na pevnú linku údajný zamestnanec pošty. Žiadal od nej adresu, pretože jej vraj potrebujú niečo doručiť a poštárka je nová. Poškodená mu uviedla adresu trvalého pobytu. Následne jej na pevnú linku zavolal neznámy muž s tým, že sa stala obeťou podvodníkov, lebo uviedla svoju adresu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Muž si od poškodenej vypýtal mobilné číslo a požiadal ju, aby neskladala telefón, že ju prepojí s políciou. Následne sa poškodenej ozval v telefóne ďalší mužský hlas, ktorý sa predstavil ako policajt Malík alebo Malý. Ten seniorku ubezpečil, že polícia už podvodnícku bandu sleduje a vyzval ju, aby zostala v byte, bola ticho, nikomu nevolala a čakala, kým príde polícia.



Toho istého dňa poškodenej opätovne zavolal zo súkromného čísla páchateľ, povedal jej, aby na byte stiahla žalúzie, sadla si do izby a nikomu neotvárala, lebo polícia sleduje podvodnícku skupinu, ktorá je ozbrojená. Údajne sú neďaleko, preto sa nemá zľaknúť, keď sa začne strieľať. Neznámy mužský hlas sa jej ešte opýtal, v ktorom bloku býva, a upozornil ju, aby si dávala pozor na šperky a peniaze.



Približne o hodinu neskôr opäť poškodenej volal páchateľ a povedal jej, aby všetky šperky, cennosti a peniaze, čo má doma, zviazala do igelitovej tašky a vyhodila ich z okna, že si po ne príde polícia. Poškodená vložila do bielej plátennej tašky čiernu koženú kabelku, peňaženku, osobné doklady, finančnú hotovosť a rôzne šperky v hodnote približne 5500 eur a následne ich vyhodila z okna. Z kamerových záznamov bolo zistené, že vyhodenú tašku s obsahom cenností odnáša neznáma žena.