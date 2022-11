PRIŠLA O VIAC AKO 9000 EUR: Seniorka sa stala obeťou podvodníkov

Dolný Kubín 30. novembra (TASR) – O tisíce eur pripravili podvodníci v tomto týždni seniorku z Oravy. TASR o tom v stredu informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová.



Neznáma osoba v utorok (29. 11.) telefonicky kontaktovala poškodenú 77-ročnú ženu na pevnú linku a predstavila sa ako zamestnankyňa banky. Seniorke oznámila, že jej z účtu chcel niekto vybrať finančnú hotovosť a má sa dostaviť do banky. "Následne sa v telefóne ozval mužský hlas, ktorý sa predstavil ako policajt a žene oznámil, že je v ohrození a chcú ju okradnúť. Počas rozhovoru zisťoval finančné pomery, žiadal vložiť všetky peniaze a cennosti do tašky a priložiť aj finančnú hotovosť, ktorú vyberie z banky," priblížila Kremeňová.



Muž podľa polície seniorku požiadal o jej mobilné telefónne číslo, na ktoré ju následne kontaktoval a navigoval, komu má odovzdať tašku. Ubezpečil ju, že keď sa policajná akcia skončí, cennosti i peniaze sa jej vrátia.



Krajská policajná hovorkyňa uviedla, že 77-ročná žena peniaze a cennosti podľa pokynov odovzdala neznámej osobe, ktorá sa predstavila ako policajt. "Týmto podvodným konaním neznámi páchatelia spôsobili škodu najmenej 9274 eur," konkretizovala.



Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dolnom Kubíne už začal trestné stíhanie vo veci trestného činu podvodu. "Žiadame obyvateľov, aby ste sa so svojimi blízkymi seniormi na túto tému porozprávali, informovali ich o takomto podvodnom konaní s cieľom predchádzať mu," zdôraznila Kremeňová.