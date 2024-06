Seniorky prišli pre podvod o tisíce eur

Bratislava 21. júna (TASR) - Bratislavská polícia vyšetruje prípad podvodu, pri ktorom prišli dve seniorky o šperky a tisíce eur. Vylákala to od nich falošná pracovníčka kriminálnej agentúry. Polícia preto apeluje na ľudí, aby svojich starších príbuzných poučili o častých praktikách podvodníkov. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Jana Šimunková.



"Seniorky v uplynulých dňoch kontaktovala falošná pracovníčka kriminálnej agentúry. V dlhom telefonáte ich vystrašila informáciou, že na základe poznatkov polícia zadržala skupinu páchateľov, u ktorej našli papier s ich menami a adresami. Preto sa ich rozhodli kontaktovať a upozorniť, že ich cennosti sú ohrozené," spresnila.



V telefonáte podvodníčka seniorkám odporučila, aby šperky a peniaze dali do obálky a odniesli ich na konkrétne miesta v Bratislave. "Prvá seniorka položila tašku s 12.500 eurami a so šperkami medzi kontajnery na jednej z ulíc v Ružinove. Ďalšia položila za múrik na Ivanskej ceste tašku s finančnou hotovosťou 11.500 eur, so šperkami, s dokladmi a kľúčmi od vozidla. Následne sa presunula do banky, kde vybrala 10.000 eur, ktoré dala do kríkov neďaleko letiska M. R. Štefánika," dodala hovorkyňa s tým, že seniorky sa vrátenia cenností nedočkali.