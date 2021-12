KRÁDEŽ V ZÁKLADNEJ ŠKOLE: Mladí ľudia mali odniesť notebook

Sečovce 16. decembra (TASR) - Z trestného činu krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva obvinila polícia v Sečovciach šesť mladých ľudí vrátane troch mladistvých. Obvinení mali v utorok (14. 12.) po polnoci po vzájomnej dohode vniknúť do jednej zo základných škôl v meste a odniesť si odtiaľ notebook. Informovala o tom vo štvrtok košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Medzi obvinenými sú 14-ročný Fabián, 13-ročný Imrich, 16-ročná Natália, 23-ročný Erik, 22-ročný Nikolas a 18-ročný Jozef. Pri čine mali najprv poškodiť vstupné dvere do školskej kuchyne. "Erik a Natália ostali strážiť vonku, ostatní vošli do kuchyne, rozbili sklenenú výplň dverí, ktorými sa dostali na prvé poschodie a tam prehľadali školské triedy. Ulakomili sa na notebook s počítačovou myšou a napájacím káblom, ktorý bol v jednej z tried, a spoločne sa zo školy nenápadne vytratili," uviedla Ivanová. Škole krádežou vznikla škoda vo výške viac ako 400 eur a poškodením zariadenia škoda 250 eur.



Šestica onedlho skončila v rukách sečovských policajtov. Tí navyše zistili, že Erik, Natália aj Nikolas boli za obdobný skutok postihnutí v predchádzajúcich 12 mesiacoch, Nikolas a Jozef boli v predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdení trestným rozkazom.



V prípade dokázania viny hrozia za tento čin až dva roky za mrežami, mladistvým osobám sa trestná sadzba znižuje na polovicu. Jozefovi a Nikolasovi hrozí trest na šesť mesiacov až tri roky.