Škodu po požiari vo Zvolene odhadujú na niekoľko stoviek tisíc eur

Miesto požiaru. Foto: TASR - Ján Krošlák

Požiar na Lieskovskej ceste vo Zvolene nahlásili v utorok (17. 2.) vo večerných hodinách.

Autor TASR
Zvolen 18. februára (TASR) - Predbežnú škodu po požiari výrobnej haly vo Zvolene odhadujú na niekoľko stoviek tisíc eur, presne ju však doteraz nevyčíslili. TASR o tom v stredu informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.

Požiar na Lieskovskej ceste vo Zvolene nahlásili v utorok (17. 2.) vo večerných hodinách. „Aktuálne je situácia pod kontrolou, stále však nie je možné vykonať obhliadku miesta,“ objasnila. Dodala, že polícia zabezpečovala miesto zásahu a hasiči bojovali s plameňmi počas celej noci z utorka na stredu. K bližším okolnostiam a príčinám požiaru bude podľa nej možné vyjadriť sa neskôr. Podotkla, že na mieste sa ľudia nezranili.

Pri udalosti zasahovali profesionálni i dobrovoľní hasiči. Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici spomenulo, že požiar v utorok večer lokalizovali. V čase jeho vzniku sa v hale podľa majiteľov ľudia nenachádzali.
