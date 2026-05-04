Pondelok 4. máj 2026
Škodu po výbuchu vo Svidníku vyčíslili na viac ako 127.000 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Svidník 4. mája (TASR) - Na viac ako 127.000 eur predbežne vyčíslili škodu po piatkovom (1. 5.) výbuchu vo Svidníku. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová s tým, že vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia.

K explózii a následnému požiaru došlo podľa jej slov v piatok okolo 21.00 h v objekte firmy sídliacej na Pionierskej ulici.

„Pri výbuchu utrpel 40-ročný muž ťažký úraz, vyžiada si liečenie niekoľko týždňov. Explózia zničila osobné vozidlo, strešnú konštrukciu i obvodové múry firmy, poškodila aj okolostojace obytné domy i motorové vozidlá,“ povedala Ligdayová.

Okresný policajný vyšetrovateľ sa okolnosťami, ako aj presnou príčinou tejto udalosti intenzívne zaoberá.
