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Polícia skontrolovala na D2 smerom do ČR počas akcie vyše 360 vozidiel
Dopravní policajti avizujú, že v obdobných kontrolách budú pokračovať. Ich cieľom je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj dôsledné dodržiavanie pravidiel.
Autor TASR
Bratislava 11. júna (TASR) - Dopravná polícia v spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou a Inšpektorátom práce skontrolovala vo štvrtok počas akcie na diaľnici D2, na parkovisku Závod, v smere do Českej republiky viac ako 360 vozidiel. Počas akcie zistili 72 priestupkov. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.
Najviac, 22 vodičov, jazdilo bez uhradenej diaľničnej známky a 16 vodičov prekročilo najvyššiu dovolenú rýchlosť. Rovnako zaznamenali 15 prekročení najvyššej povolenej hmotnosti vozidla a deväť prípadov nesprávneho spôsobu jazdy, pričom v dvoch prípadoch sa priestupku dopustili motocyklisti. Šesť priestupkov odhalili na úseku sociálnej legislatívy. „Ani jedna z 362 vykonaných dychových skúšok nebola pozitívna,“ podotýka polícia.
Dopravní policajti avizujú, že v obdobných kontrolách budú pokračovať. Ich cieľom je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj dôsledné dodržiavanie pravidiel.
Najviac, 22 vodičov, jazdilo bez uhradenej diaľničnej známky a 16 vodičov prekročilo najvyššiu dovolenú rýchlosť. Rovnako zaznamenali 15 prekročení najvyššej povolenej hmotnosti vozidla a deväť prípadov nesprávneho spôsobu jazdy, pričom v dvoch prípadoch sa priestupku dopustili motocyklisti. Šesť priestupkov odhalili na úseku sociálnej legislatívy. „Ani jedna z 362 vykonaných dychových skúšok nebola pozitívna,“ podotýka polícia.
Dopravní policajti avizujú, že v obdobných kontrolách budú pokračovať. Ich cieľom je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj dôsledné dodržiavanie pravidiel.