Piatok 26. december 2025Meniny má Štefan
Polícia skontrolovala poľovníkov pred „štefanskou“ poľovačkou

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Cieľom tejto činnosti bolo podľa polície zabezpečiť bezpečný a zákonný priebeh poľovačky.

Autor TASR
Bratislava/Malacky 26. decembra (TASR) - Policajti z Malaciek vykonali v piatok preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na poľovníkov v jednom z poľovníckych združení na Záhorí, ktorí sa chystali na tradičnú „štefanskú“ poľovačku. U nikoho nezistili prítomnosť alkoholu. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.

„Kontrola bola zameraná najmä na preverenie, či poľovníci nie sú pod vplyvom alkoholu, ako aj na kontrolu držania zbraní a zbrojných preukazov,“ priblížila Bartošová. Tvrdí, že všetko prebehlo v súlade s právnymi predpismi. Cieľom tejto činnosti bolo podľa polície zabezpečiť bezpečný a zákonný priebeh poľovačky.

