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Polícia skontrolovala takmer 50 áut počas tuningového zrazu
Podnetom venujú náležitú pozornosť a jednotlivé oznámenia občanov nepodceňujú.
Autor TASR
Bratislava 21. júna (TASR) - V okolí obchodného centra na Mlynských nivách sa konal v sobotu (20. 6.) večer zraz približne 200 áut. Policajti skontrolovali takmer 50 vozidiel. Celkovo zistili 15 priestupkov. Traja prekročili najvyššiu dovolenú rýchlosť, osem priestupkov súviselo s technickým stavom vozidiel a v štyroch prípadoch šlo o ďalšie porušenia pravidiel cestnej premávky. Policajti zároveň zadržali sedem osvedčení o evidencii vozidla a jeden vodičský preukaz. Polícia Bratislavského kraja o tom informovala na sociálnej sieti.
„Bratislavská polícia eviduje za sobotný večer zvýšený počet podnetov obyvateľov centra mesta, najmä okolia obchodného centra Nivy, Páričkovej, Mlynských nív a priľahlých ulíc, ktoré sa týkajú nočných stretnutí majiteľov a fanúšikov ‚tuningových‘ vozidiel, spojených s nadmerným hlukom, ako aj ďalším rizikovým správaním v cestnej premávke,“ priblížili policajti.
Tvrdia, že podnetom venujú náležitú pozornosť a jednotlivé oznámenia občanov nepodceňujú. Aj na základe toho pravidelne vykonávajú bratislavskí dopravní policajti na viacerých miestach opatrenia zamerané na kontrolu účastníkov týchto stretnutí.
„Uvedomujeme si, že nadmerný hluk v nočných hodinách výrazne znižuje kvalitu života obyvateľov, a aj z tohto dôvodu budeme v kontrolách a opatreniach pokračovať aj v nasledujúcom období,“ dodala polícia.
„Bratislavská polícia eviduje za sobotný večer zvýšený počet podnetov obyvateľov centra mesta, najmä okolia obchodného centra Nivy, Páričkovej, Mlynských nív a priľahlých ulíc, ktoré sa týkajú nočných stretnutí majiteľov a fanúšikov ‚tuningových‘ vozidiel, spojených s nadmerným hlukom, ako aj ďalším rizikovým správaním v cestnej premávke,“ priblížili policajti.
Tvrdia, že podnetom venujú náležitú pozornosť a jednotlivé oznámenia občanov nepodceňujú. Aj na základe toho pravidelne vykonávajú bratislavskí dopravní policajti na viacerých miestach opatrenia zamerané na kontrolu účastníkov týchto stretnutí.
„Uvedomujeme si, že nadmerný hluk v nočných hodinách výrazne znižuje kvalitu života obyvateľov, a aj z tohto dôvodu budeme v kontrolách a opatreniach pokračovať aj v nasledujúcom období,“ dodala polícia.